Белорусские парламентарии участвуют в пленарном заседании МПА СНГ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой принимает участие в 53-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает корреспондент БЕЛТА.
В составе делегации - член Президиума Совета Республики Сергей Сивец, член Совета Республики Феликс Яшков, депутат Палаты представителей Валентин Семеняко.
Как ожидается, парламентарии примут совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения "О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии", в котором предлагаются универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области социальной защиты и здравоохранения.
Также будут рассмотрены модельные законы "О равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ", "О донорстве органов", "Об оценочной деятельности".-0-