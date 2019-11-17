Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходят в свободной обстановке. Об этом завила корреспонденту БЕЛТА международный наблюдатель от миссии СНГ Марина Афонина, которая осуществляет мониторинг голосования на 736-м избирательном участке, расположенном в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.

"Граждане Беларуси голосуют свободно, для этого созданы все условия, - сказала наблюдатель. - Каких-либо нарушений мы не заметили. Избирательный участок оборудован всеми необходимыми материалами как для членов участковой избирательной комиссии, так и для граждан, которые приходят голосовать".

Марина Афонина подчеркнула, что выделенный для голосования участок большой, он удобен для проведения выборов. На участке создана праздничная обстановка. Она также отметила большую подготовительную работу, проделанную участковой комиссией, в том числе по информированию граждан о дате, времени и месте голосования. "Оценка очень хорошая", - подытожила наблюдатель.

Помимо Москвы, голосование на территории России проходит также в Санкт-Петербурге и Калининграде. В избирательные списки на расположенных в России участках внесены фамилии белорусских граждан, постоянно проживающих на территории России. Однако проголосовать здесь могут и те граждане Беларуси, которые в день выборов по тем или иным причинам временно оказались на территории России: их фамилии вносятся в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к белорусскому гражданству.-0-