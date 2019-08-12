Белорусские партии на парламентских выборах - 2019 делают ставку на молодежь

По 30 августа включительно политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане вправе подавать документы о выдвижении своих представителей в составы окружных и территориальных избиркомов. Этот период выборной кампании для рядовых избирателей проходит, как правило, незаметно. Чего не скажешь о партиях и общественных объединениях, которые уже сейчас намечают тактику участия в выборах и занимаются расстановкой игроков. О своих планах корреспонденту БЕЛТА рассказали в Либерально-демократической партии, Коммунистической партии Беларуси и Белорусском республиканском союзе молодежи.

Первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич рассказал, что своих кандидатов партия будет выдвигать в каждый избирательный округ. Пул из 110 претендентов уже сформировал, подготовлен также резерв кандидатов в депутаты - 55 человек. "Мы делаем ставку на молодых состоявшихся в жизни людей, которые чего-то добились", - отметил он. Представлять партию на выборах будут кандидаты разных профессий - медики, предприниматели, спортсмены, добавил первый зампред.

ЛДПБ, по его словам, настроена на борьбу за места в парламенте. "Самое главное - чтобы наши кандидаты во время избирательной кампании, с одной стороны, были заметны, провели ее ярко, а с другой - чтобы она прошла спокойно, в нормальной обстановке, чтобы страна после нее укрепилась и двигалась вперед. У ЛДПБ установка не критиковать, а предлагать свое видение проблем, что можно улучшить", - сказал Олег Гайдукевич.

Что касается окружных и территориальных комиссий, то ЛДПБ выдвигает своих представителей во всех областях. Вопрос с количеством отдан на откуп руководителям региональных структур. Они действуют в зависимости от того, как складывается ситуация на местах. В сентябре в Минске пройдет съезд партии, где и будут выдвинуты 110 кандидатов в депутаты. Там же представят обновленную команду и программу ЛДПБ, с которой она идет на выборы.

Коммунистическая партия Беларуси с ближайшими планами по участию в выборах также определилась. До 20 августа областные и Минский городской комитет КПБ, райкомы и горкомы партии выдвинут представителей в состав областных, Минского городского, окружных избиркомов. К 29 сентября коммунисты направят кандидатуры своих представителей и в участковые комиссии. Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол отметил, что в партии рассчитывают видеть коммунистов во всех избирательных комиссиях.

В целом стратегии участия в выборах у КПБ и ЛДПБ схожи - коммунисты так же делают ставку на молодых людей. "Задумка такая, чтобы молодежь заявила о себе, чтобы люди в округах присмотрелись к ней", - пояснил Алексей Сокол. Участие в избирательной кампании от Коммунистической партии Беларуси примут и опытные кандидаты. Пройти с ними плечом к плечу предвыборную гонку - это хорошая школа для молодых представителей партии, убежден он. Очередной XIII съезд КПБ, на котором будет принято решение об участии в выборах, выдвинуты кандидаты в депутаты, пройдет в сентябре.

Белорусский республиканский союз молодежи по традиции не останется в стороне от избирательной кампании. Председатель Центральной контрольной комиссии ЦК ОО "БРСМ" Екатерина Петрашкевич рассказала, что в состав областных (Минской городской) комиссий планируется выдвинуть 7 представителей от БРСМ, в состав окружных комиссий - 110. "Представители БРСМ будут направлены в каждую окружную комиссию, на каждый участок для голосования", - обратила внимание она. На избирательные участки БРСМ планирует отправить наблюдателей - по одному или по двое в зависимости от территории и количества избирателей, включенных в список.

В каждом территориальном комитете БРСМ создан и действует штаб по организации участия в кампании по выборам. В состав республиканского входят 23 человека. Всего в областях и Минске созданы 184 штаба, в них задействованы более 930 человек.

Как сообщалось, окружные избирательные комиссии по календарному плану подготовки и проведения выборов должны быть образованы не позднее 2 сентября. В их составе должно быть не менее 9 человек, максимум - 13. Когда комиссии начнут работу (а это должно произойти с 2 сентября), потенциальные кандидаты в депутаты будут вправе подавать документы о регистрации инициативных групп по сбору подписей для их выдвижения, которое начнется 8 сентября. Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва пройдут 17 ноября.-0-