Белорусский депутат прокомментировал решение Киева приостановить контакты с Минском

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал заявление Киева о приостановке контактов с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

"Меня поразила позиция Украины, - сказал Олег Гайдукевич. - Украина сказала, что сейчас ставит отношения с нами на паузу, потому что это вредит их имиджу. И в это же время посреди бела дня экстремисты, националисты расстреливают автобус с людьми. Есть убитые, пострадавшие, захватили людей. Сегодня я услышал обращение одного из лидеров националистов, который сказал, что они будут и дальше так делать. И эти люди (официальные власти Украины. - Прим. БЕЛТА) нам говорят, что они не будут с нами общаться, потому что это вредит их имиджу. Какие нужно иметь двойные, тройные, четверные стандарты, чтобы такие вещи говорить?"

По словам депутата, не осталось никаких международных принципов - только ложь, геополитика и собственные интересы. "Все, ничего нет. Кому можно верить? Ближний Восток уничтожили, Ирак, Ливию, Югославию уничтожили. И все под лозунгами демократии, свободы, правды, борьбы за светлое будущее. И тысячи трупов. Никакой демократии так и не стало", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на заявление Киева ответили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. "Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас. В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе, отметил официальный представитель белорусского МИД. "Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне", - сказал Анатолий Глаз.

"Наоборот, мы подходили и, смеем всех заверить, будем всегда очень аккуратно и взвешенно подходить к сотрудничеству со всеми нашими соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой", - подчеркнул он.-0-