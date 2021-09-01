Белорусский дипломат в ОБСЕ: действия Литвы идут вразрез с демократическими принципами

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ Андрей Лозовик ответил на упоминание литовской стороной Беларуси в контексте транснациональных угроз. С соответствующими заявлениями дипломат выступил сегодня на второй рабочей сессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ), сообщает БЕЛТА.

"Наши литовские коллеги вместо совместного поиска решения миграционных проблем опускаются до абсурдных обвинений в намеренном пропуске ищущих убежище людей на территорию Литвы, пытаясь тем самым переложить ответственность за свои просчеты в охране границы на белорусскую сторону. Более того, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в охране границы, литовская сторона прибегла к самым радикальным методам решения миграционной проблемы", - заявил Андрей Лозовик.

Так, вразрез с действующими договоренностями литовской стороной осуществляется незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших убежища в Литве. "Мало того что это прямое нарушение положений договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы, в соответствии с которыми задержанное одной из сторон лицо не передается другой, если оно обратилось с просьбой о предоставлении убежища, но и лежит вне всяких рамок международного права в отношении беженцев и, наконец, общечеловеческих принципов морали", - заметил дипломат.

Зачастую эти действия сопровождаются применением в отношении мигрантов физической силы и специальных средств. Их запугивают угрозой применения оружия и служебных собак.

"О последствиях таких действий, уверен, все знают. Негуманные и жестокие действия литовских силовиков уже привели к гибели одного мигранта и поставили под угрозу жизнь еще нескольких. К сожалению, есть среди них беременные женщины и дети. Действия литовской стороны противоречат нормам международного права и идут вразрез с демократическими принципами, которые лежат в основе европейской политики", - подчеркнул Андрей Лозовик.-0-

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