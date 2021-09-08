Белорусский генконсул: растет роль ШОС в решении вопросов безопасности в регионе

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев 8 сентября принял участие в 15-й Международной конференции Центральной Азии и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском Генеральном консульстве в Шанхае.

"В своем выступлении Андрей Андреев подчеркнул растущую роль ШОС в решении актуальных вопросов безопасности и социально-экономического развития в регионе", - сказали в загранучреждении.

Генеральный консул также отметил необходимость углубления взаимодействия и выработки общих подходов ШОС с региональными организациями евразийского пространства, включая ОДКБ и ЕАЭС.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная 15 июня 2001 года. Генеральный секретарь - Владимир Норов. Беларусь является страной - наблюдателем в ШОС.-0-