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22 апреля 2020, 14:16

Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы

Во время заседания
Во время заседания
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский парламент принял заявление в связи с 75-летием Великой Победы. Сегодня его рассмотрел на своем заседании Совет Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выразила уверенность, что принятие заявления еще раз подчеркнет значение Великой Победы для белорусского народа, станет напоминанием, какой ценой завоеван мир на земле, будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Ранее заявление рассмотрела Палата представителей. Как сообщалось, в нем говорится, что моральный долг нынешнего и будущего поколений - с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.

История Великой Отечественной войны не должна быть переписана - АндрейченкоИстория Великой Отечественной войны не должна быть переписана - Андрейченко
Владимир Андрейченко отметил, что Великая Победа - это не только историческая дата и напоминание о цене, которую заплатил белорусский народ за мир.

Вклад белорусского народа в Великую Победу увековечен в истории. "Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны", - сказано в заявлении. В нем также отмечается, что белорусское партизанское движение стало уникальным примером подлинного народного сопротивления, мужества и самоотверженности.-0-

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ВОВ Кочанова Палата представителей парламент Совет Республики
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