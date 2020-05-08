Белорусский парламент рассматривает вопрос о назначении даты президентских выборов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей рассматривает вопрос о назначении даты президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко назвал президентские выборы главным общественно-политическим событием в жизни страны. "Результаты президентской избирательной кампании имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом, поскольку определяют путь развития страны на ближайшие годы", - подчеркнул он.

По ст.97 Конституции выборы главы государства назначает Палата представителей. ЦИК внес в парламент предложение назначить дату выборов Президента. В Овальном зале по этому вопросу выступила председатель ЦИК Лидия Ермошина.-0-