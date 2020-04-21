Белорусский парламент ратифицирует соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией на весенней сессии

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на весенней сессии рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по международным делам Сергей Дик.

Соглашение призвано способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС и Сербии. "Беларусь, Казахстан и Россия уже имеют двусторонние договоренности о свободной торговле с этой страной. Цель документа - унификация торгового режима для всех остальных государств ЕАЭС, то есть для Армении и Кыргызстана", - пояснил Сергей Дик.

Депутат отметил, что в соглашении учтены современные тенденции торговых отношений, обновлена его регуляторная часть. Таким образом, расширяются экспортные возможности ЕАЭС в целом и каждой страны союза в отдельности, подчеркнул парламентарий.

Как сообщалось, соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией подписано в октябре 2019 года на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Документ содержит экономические выгоды для стран союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, поскольку предполагает мгновенную экономию таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных возможностей при расширении режима свободной торговли.

Помимо тарифных обязательств соглашение обеспечивает правовые новеллы, призванные гарантировать стабильность, предсказуемость и прозрачность торговых операций. Например, достигнутые договоренности фиксируют обязательства по соблюдению международных стандартов применения процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер, применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную собственность.-0-