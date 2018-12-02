2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский паспорт стал 54-м в рейтинге самых влиятельных паспортов мира 2018 года. Он улучшил свои позиции по сравнению с 2017-м, когда находился на 57-й позиции. Такая информация размещена на сайте рейтинга Passport Index, сообщает БЕЛТА.

Без визы по белорусскому паспорту можно въехать в 79 стран (в 2017-м таких государств было 67). На одной строчке с Беларусью разместились Саудовская Аравия и Боливия.

Первую позицию в рейтинге занимает паспорт ОАЭ (с ним можно посещать 167 стран мира), далее следуют Сингапур и Германия. Для их граждан безвизовый режим действует при посещении 166 государств. Влиятельными паспортами, которые позволяют ездить без виз в 165 государств, могут похвастаться также жители Дании, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Норвегии, Республики Корея и США.

Россия в рейтинге занимает 38-е место, Казахстан - 53-е, Армения и Кыргызстан делят 63-ю позицию. Украина на 28-й строчке.

Рейтинг Passport Index составляет компания по финансовому консалтингу из Канады Arton Capital. В него включены 193 страны и 6 территорий.-0-