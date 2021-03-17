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Политика
17 марта 2021, 19:50

Белорусский политолог предложил польской дипломатии одуматься и вернуться к политике взаимоуважения

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская дипломатия должна одуматься и вернуться к политике взаимоуважения и братства. Такое мнение высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Польская дипломатия должна одуматься прежде всего и все-таки выйти на какую-то дорожную карту взаимного уважения и братства народов. У нас есть в истории те точки, которые нас объединяют, а не разъединяют. Но, к сожалению, идет совершенно по-другому", - сказал Петр Петровский, комментируя ранее состоявшиеся в офисе "Брестского форума польских локальных инициатив" мероприятия по поводу чествования так называемых "проклятых солдат".

В свою очередь ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович подчеркнул, что проведение подобных мероприятий абсолютно неприемлемо для белорусов.

"Люди, которые находятся на территории Республики Беларусь, должны уважать нашу историческую память, наши историко-культурные ценности. Если этого не происходит, то такие люди не должны находиться на нашей территории", - заявил историк.

Как сообщалось, 9 марта МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь в связи с грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Был заявлен решительный протест в связи с его участием в неофициальном мероприятии (посвященном "дню проклятых солдат"), прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. "Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны", - отмечалось в заявлении МИД.

В свою очередь власти Польши в ответ на соответствующие действия объявили персоной нон грата дипломата посольства Беларуси в Варшаве. В ответ белорусское внешнеполитическое ведомство 11 марта вызвало временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - заявили в МИД.-0-

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