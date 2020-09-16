Белорусский политолог: задача западных кукловодов - дискредитировать нашу республику

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача западных кукловодов - дискредитировать нашу республику, которая всегда славилась порядком и спокойствием. Таким мнением в эфире телеканала СТВ поделился магистр политических наук преподаватель БГЭУ Виктор Саевич, сообщает БЕЛТА.

Виктор Саевич коснулся непростой экономической ситуации в ЕС и США. Вместе с тем со стороны западных стран в адрес Беларуси звучит критика, а, к примеру, из Польши - откровенные призывы к забастовкам. Политолог уверен, что это часть стратегии внешних кукловодов. "Почему бы не призвать к забастовкам, каким-то вредным призывам. Они прекрасно понимают: сами совершили ошибки, нанесли на сотни миллиардов долларов, евро ущерб как в Штатах, так и Европе. Надо немножко отвлечь внимание людей и показать другую картинку: в Беларуси не пошли таким путем, как все, пошли своим. И мы сейчас им развернем проблемы и скажем: "В Беларуси дошло чуть ли не до какого-то восстания. Они делают все, чтобы нанести ущерб нашей стране", - отметил он.

"Задача западных кукловодов - дискредитировать нашу республику, которая славилась порядком, спокойствием и надежностью. Подорвать эту надежность. И в Европе, и в Штатах происходят сложные события - там все подорвано. Обидно им, что на земле есть такой маленький участок, где все тихо и спокойно. Они делают все, чтобы раскачать ситуацию у нас", - рассказал Виктор Саевич.

Политолог отметил, что пандемия коронавируса в Европе достаточно серьезно сказалась на экономике: "Падение на 12% - очень сильный удар. Такого падения в Европе давно уже не было. Миллионы людей оказались безработными, сокращаются производства. Это нанесло очень сильный дестабилизирующий удар Европе".

По словам Виктора Саевича, в нашей республике в этот период не останавливали экономику, все работало. "Конечно, смежные связи несколько замедлились. И у нас тоже было небольшое падение - где-то 1,5-2%. Но оно настолько незначительно на фоне Европы, что мы вполне пройдем этот период и опять перейдем к устойчивому росту", - уверен он.-0-