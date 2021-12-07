Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич 7 декабря провел брифинг для представителей болгарских СМИ. Во время мероприятия в том числе был освещен вопрос обострившегося миграционного кризиса, рассказали БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Сразу отвечу на главный вопрос: миграционный кризис на белорусских границах возник не по вине и не с участием Беларуси. Люди покидают свои дома в разрушенных, разоренных войнами странах в поисках лучшего будущего. И вынудила их к такому шагу не Беларусь, а бездумная политика западных государств, развязавших войны и конфликты в странах мигрантов", - подчеркнул дипломат.

По его словам, катализатором нынешнего миграционного кризиса стали действия Европейского союза, который прекратил действие в Беларуси всех совместных проектов по укреплению и управлению границами, созданию и модернизации центров содержания нелегальных мигрантов. "С апреля текущего года мы неоднократно обращалась в Еврокомиссию с предложением провести консультации по указанной теме, но, к сожалению, ЕС упорно отказывается от подобного диалога и политизирует проблему. В результате белорусская сторона, против которой введены экономические санкции, не может самостоятельно в полном объеме сдерживать возросший поток мигрантов и беженцев", - заявил Александр Лукашевич.

Вместо налаживания конструктивного взаимодействия и в нарушение положений Конвенции 1951 года о статусе беженцев, норм международного гуманитарного права польские и литовские власти применяют тактику выталкивания мигрантов обратно в Беларусь с применением насилия. "К огромному сожалению, есть даже жертвы", - констатировал посол.

В этом контексте он упомянул и о событиях 16 ноября: "Это был верх цинизма со стороны Польши, когда военные применили против беженцев водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. При этом в отдельных случаях водометами распылялись химические вещества, которые используются для борьбы с насекомыми и обладают высокой раздражающей активностью".

Брифинг с участием экспертов и представителей различных СМИ состоялся и в Казахстане. Его тема была посвящена 30-летию надежного и стабильного партнерства Беларуси и Казахстана. Помимо двусторонней повестки дня, разговора об итогах и перспективах многолетнего взаимодействия двух стран, посол Беларуси Павел Утюпин также дал оценку ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Отмечены непрекращающиеся попытки демонизировать Беларусь, представить ее чуть ли не главным источником напряженности в регионе. Сегодня коллективный Запад избрал новую тактику - искусственное обострение обстановки на границе, эскалация на этом фоне военно-политической ситуации в восточно-европейском регионе как повод для оправдания наращивания военного присутствия НАТО у белорусских границ, у внешней границы Союзного государства Беларуси и России.

Запад старательно закрывает глаза на тот факт, что мигранты, ищущие убежища в Европе, это те люди, которые лишились крова, имущества и средств к существованию в результате разрушительной политики ЕС и США. При этом примеры событий в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане убедительно показали, что навязывание "демократии на штыках" порождает только хаос, сеет разруху и дестабилизацию, приносит горе и страдание целым народам, отметил белорусский дипломат.

При этом на фоне кризиса с беженцами Запад принимает очередной санкционный пакет в отношении Беларуси.

Участникам брифинга были предоставлены текст выступления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея 2 декабря 2021 года в Стокгольме на заседании СМИД ОБСЕ, а также книга "Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства".-0-