Белорусский посол Утюпин вручил верительные грамоты президенту Казахстана

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин вручил верительные грамоты Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В беседе во время церемонии посол Беларуси подтвердил намерение развивать и укреплять дружественные отношения между Беларусью и Казахстаном, способствовать устойчивой положительной динамике взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.-0-