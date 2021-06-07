Белорусско-азиатский форум пройдет в Москве 9 июня

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-азиатский форум пройдет 9 июня в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Цель форума - презентация экспортного потенциала Беларуси, установление профессиональных контактов и открытый обмен мнениями о ходе и перспективах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь со странами Азии", - отметили в дипмиссии.

В мероприятии планируется участие представителей 12 посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Это послы, руководители дипмиссий и другие дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.

С белорусской стороны на форуме выступят заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель начальника управления международного бизнеса Банка развития Дмитрий Кулешов.

"Спикеры форума расскажут представителям Азиатского региона о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале нашей страны в области сельского хозяйства, о роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке", - добавили в посольстве.-0-