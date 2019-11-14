Белорусско-бразильское сотрудничество активно развивается - Дапкюнас

14 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-бразильское сотрудничество в последние годы активно развивается. Важность этого отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на мероприятии по случаю Дня провозглашения Бразильской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нынешнем мире глобализации, цифровых технологий и ежедневной суеты многие, в первую очередь молодежь, воспринимают независимость как обычную часть нашей жизни. Важно, чтобы будничность восприятия государственной независимости никогда не привела к потере восприятия ее ценности", - сказал замминистра.

"Наряду с празднованием независимости, необходимо осознавать, что государственный суверенитет, к сожалению, не является гарантией мира и расцвета, но он неотъемлемое условие свободного и полноценного развития нации", - считает замминистра.

Он подчеркнул, что с установлением в 1992 году дипломатических отношений Беларусь и Бразилия выбрали путь активного развития двусторонних отношений и тесного взаимовыгодного сотрудничества. За прошедшие годы многое сделано, в том числе в развитии договорно-правовой базы и сотрудничества в сельском хозяйстве. Беларусь остается одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений в Бразилию. По словам замминистра, предстоит наладить более тесное сотрудничество между регионами двух стран.

Посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес рассказал о внешней политике своей страны, направленной на дружественные контакты с зарубежными странами, в том числе с Беларусью. Он отметил, что между Беларусью и Бразилией стремительно развиваются культурные контакты, о чем свидетельствует и проведение в Минске бразильских фестивалей.-0-