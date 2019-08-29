Белорусско-чилийские межмидовские консультации пройдут в Минске 3 сентября

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29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-чилийские межмидовские политические консультации пройдут в Минске 3 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавит заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чилийскую - заместитель министра иностранных дел Патрисио Торрес.
Планируется, что стороны обсудят основные подходы Беларуси и Чили к вопросам международной повестки дня, сотрудничество стран в двустороннем формате, развитие региональных интеграционных процессов. -0-