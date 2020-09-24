Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране.

"В настоящее время китайско-белорусские отношения переживают наилучший период в истории, - сказал дипломат. - Государства поддерживают частый обмен на высоком уровне, политическое взаимодоверие непрерывно углубляется. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу, непрерывно придавая новый импульс развитию китайско-белорусских отношений".

Цуй Цимин подчеркнул, что сотрудничество между странами в торгово-экономической, военно-технической‚ научной, образовательной и других сферах, а также в рамках инициативы "Пояс и путь" достигло беспрецедентно высокого уровня. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал образцовым проектом в инициативе. "Помощь Китая сыграла важную роль в экономическом и социальном развитии Беларуси", - заметил дипломат, обратив внимание на взаимную поддержку двух стран по многим вопросам.

Посол также отметил тот факт, что Почетный караул НОАК два года подряд участвовал в параде по случаю Дня Независимости Беларуси.-0-

Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй Цимин Глава дипломатической миссии Цуй Цимин также подчеркнул, что обе стороны сохраняют тесную координацию в международных делах, твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национальных интересов, став настоящими "железными братьями".

Цуй Цимин: куда бы я ни поехал, всегда буду хорошим другом белорусского народа Цуй Цимин отметил: "Куда бы я ни поехал, я всегда буду хорошим другом белорусского народа и буду продолжать вносить свой вклад в развитие сотрудничества в различных областях между Китаем и Беларусью, а также в углубление традиционной белорусско-китайской дружбы".

Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин "Китайская сторона всегда уважает путь развития, выбранный белорусским народом исходя из своих национальных условий, и твердо поддерживает усилия белорусской стороны в обеспечении национальной независимости‚ суверенитета, безопасности и развития", - подчеркнул Цуй Цимин.