Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития - Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране.
"В настоящее время китайско-белорусские отношения переживают наилучший период в истории, - сказал дипломат. - Государства поддерживают частый обмен на высоком уровне, политическое взаимодоверие непрерывно углубляется. Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу, непрерывно придавая новый импульс развитию китайско-белорусских отношений".
Цуй Цимин подчеркнул, что сотрудничество между странами в торгово-экономической, военно-технической‚ научной, образовательной и других сферах, а также в рамках инициативы "Пояс и путь" достигло беспрецедентно высокого уровня. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал образцовым проектом в инициативе. "Помощь Китая сыграла важную роль в экономическом и социальном развитии Беларуси", - заметил дипломат, обратив внимание на взаимную поддержку двух стран по многим вопросам.
Посол также отметил тот факт, что Почетный караул НОАК два года подряд участвовал в параде по случаю Дня Независимости Беларуси.-0-