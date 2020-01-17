Белорусско-китайские отношения интенсивно развиваются во всех сферах - Цуй Цимин

Цуй Цимин

17 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайские отношения интенсивно развиваются во всех сферах. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин сегодня на открытии гала-концерта в Белгосфилармонии по случаю китайского Праздника Весны, передает корреспондент БЕЛТА. Посол обратил внимание на углубляющиеся контакты между двумя государствами, чему способствует дружба Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. Реализации проектов инициативы "Пояс и путь" главы государств уделяют особое внимание. Беларусь и КНР с интересом изучают культурные традиции друг друга. Так, на Праздник Весны в Минск приехал известный в Китае Театр песни и танца из провинции Цзянси. Артисты представили яркую программу, отражающую национальные традиции. Были и номера в исполнении белорусских артистов. Театр песни и танца провинции Цзянси основан в ноябре 1957 года. На протяжении более 60 лет коллектив сохраняет и развивает культурные традиции провинции, гармонично вливаясь в национальное искусство Китая. Им создано большое количество выдающихся произведений, многие из которых завоевали национальные и региональные награды, в том числе танцевальная драма "Душа фарфора", сценические шоу песни и танца "Цзинганшань" и "Изящество Цзянси", опера "Идем домой". Коллектив несколько раз с успехом выступал в США, Германии, Франции, странах Африки, укрепляя авторитет китайской культуры на международном уровне.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!