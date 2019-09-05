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Политика
05 сентября 2019, 12:51

Белорусско-российское сотрудничество развивается по восходящей - Петришенко

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское сотрудничество развивается позитивно, по восходящей. Такое мнение сегодня высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, которое, как отметил Игорь Петришенко, "развивается позитивно, по восходящей". В центре внимания, помимо культурно-гуманитарных контактов, было и региональное сотрудничество. В его договорной базе около 330 соглашений - обстоятельных, конкретных документов по развитию взаимодействия в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях, культуре, молодежной политике. "Они дают свой положительный эффект для каждого региона", - сказал Игорь Петришенко. Он отметил готовность и дальше, не снижая темпа, работать по всем направлениям.

Продуктивным и качественным форматом для белорусско-российских отношений, цементирующим элементом межрегионального сотрудничества вице-премьер назвал регулярный обмен визитами. Руководителей российских регионов всегда принимает Президент Беларуси. Ожидается, что в ближайшее время страну посетит делегация из Татарстана.

Традицией стало проведение Форума регионов с участием глав двух государств. В 2019 году он прошел в Санкт-Петербурге, где президенты поставили задачи по развитию сотрудничества по всем направлениям, подготовке необходимых документов, напомнил Игорь Петришенко.

Что касается развития гуманитарного сотрудничества, то например, осенью, в сентябре-октябре, в Беларуси пройдут Дни духовной культуры России. Запланирован форум, посвященный исторической, культурной и духовной общности российского и белорусского народов, во время которого пройдут тематические круглые столы. Различные мероприятия запланированы также в Гомеле, Могилеве, Солигорске и Витебске. Плодотворно развивается сотрудничество двух стран по всем направлениям музейного дела. Ведущие музеи Беларуси заключили договоры и соглашения о сотрудничестве с российскими. Специалисты из РФ регулярно принимают участие в форумах, конференциях, круглых столах по музейной проблематике, которые проводятся в Беларуси.

В свою очередь Дмитрий Мезенцев остановился на развитии взаимодействия на международных площадках, в частности в ШОС. В этой организации Беларусь имеет статус страны-наблюдателя. Он был предоставлен в 2015 году во время саммита в Уфе. Посол подчеркнул, что в лице Беларуси ШОС приобрела очень надежного, авторитетного партнера.-0-

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