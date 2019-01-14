Белорусско-словацкий вечер в Доме дружбы посвятили 26-летию установления дипотношений

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Политическую близость Беларуси и Словакии отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш сегодня на вечере в Доме дружбы по случаю 26-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, Словакию и Беларусь связывает очень многое, в том числе мирные устремления. "Мы не хотим воевать, а хотим жить мирно, тесно сотрудничая", - сказал Йозеф Мигаш.

Заместитель начальника управления Европы МИД Беларуси Елена Шпакова обратила внимание, что "Беларусь и Словакия - два равноправных партнера, которые уверенно развивают политическое, экономическое и культурное сотрудничество на имеющемся историческом базисе отношений". Дипломат отметила важность обмена визитами и хороший уровень развития экономических, межмидовских, межпарламентских контактов.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Валерий Воронецкий, который был первым послом Беларуси в Словакии, вспомнил о становлении белорусско-словацких дипломатических отношений. Экс-посол также подчеркнул историческую общность двух народов. Он выразил уверенность, что испытанная временем дружба Беларуси и Словакии будет крепнуть.-0-