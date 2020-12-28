Белорусско-турецкое межпарламентское сотрудничество обсудили в Анкаре

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития белорусско-турецкого межпарламентского сотрудничества обсудили в Анкаре. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Турции.

"Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака с депутатом Великого национального собрания Турции, главой группы межпарламентской дружбы с Национальным собранием Республики Беларусь Сельманом Эсером", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны предметно обсудили возможности парламентской дипломатии по углублению белорусско-турецких отношений в сферах, представляющих взаимный интерес с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также на укрепление конструктивного взаимодействия на площадках международных организаций.

Кроме того, обсуждено проведение в ближайшее время встречи в формате видеоконференции рабочих групп межпарламентского сотрудничества Беларуси и Турции, а также организации визита делегации белорусской группы дружбы в Турцию для проведения совместного заседания.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции