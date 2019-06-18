Белорусское посольство будет открыто в Колумбии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси будет открыто в Колумбии. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров №396 от 15 июня 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Согласно документу, посольство будет открыто в текущем году.
Министерству финансов поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси за рубежом.-0-
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