Бельский о призывах оппозиции к санкциям: эти люди точно хотят добра стране?

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские экономические санкции, в какой бы форме они ни были приняты, на коротком временном отрезке навредят Беларуси, но какой бы сценарий ни прорабатывался, паниковать в нашей стране никто не намерен. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.

По его словам, "белорусский вопрос" все еще на верхних строчках новостного хит-парада, заботит и политический бомонд Евросоюза, который не находит ничего лучшего, как из старого сундука вытащить желтые конспекты с санкционными рецептами. Снова молнии в сторону государственной власти Беларуси, шантаж большими проблемами. "Для нашей страны ничего нового не происходит, цикличные изменения настроения и риторики западных чиновников от выборов к выборам стали привычными: от непризнания до углубления сотрудничества - два шага вперед, один назад. Этакая политсезонная аллергическая реакция, против которой еще не найдены средства профилактики и лечения. Только собирались вместе строить ветку газопровода от европейских терминалов СПГ, обсуждали проекты в рамках Восточного партнерства, добились снижения стоимости "шенгена", и вдруг бах - все полетело в тартарары, - рассуждает Валерий Бельский. - Страна вроде и красива, и ухожена, и народ добродушный, образованный, гостеприимный. Но все равно не угодна, находятся "изъяны": слишком самостоятельная и гордая, "недемократичная", "неевропейская". Придерживается традиционных ценностей, имеет свое мнение, жестка к убийцам и казнокрадам. Не строптива, но и не приемлет давления. Вроде и понятная, но и другая. Неевростандартная. Но Беларусь - прежде всего для живущего здесь народа с его культурой, духовными и политическими традициями. Отличия - не повод учинить "экономическую Хиросиму", о которой мечтают озлобленные политические диссиденты, призывающие разрушать страну, гражданами которой являются".

Доктор экономических наук отмечает, что не имеющие устойчивой опоры в белорусском обществе представители оппозиции ищут опору в высоких зарубежных кабинетах, уповая на сочувствие и поддержку своему навязчивому желанию свержения законного руководства страны. Апогеем "политической деятельности" стали настойчивые призывы членов президиума самоназначенного координационного совета оппозиции ввести экономические санкции в отношении граждан Беларуси и компаний, выступивших против организации "забастовок", вовлечения трудовых коллективов в протестное движение.

"Так, Вячорка, советник Тихановской, вторя заявлению Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Борреля, сообщил о проработке по запросу штаба экс-кандидата в Президенты Республики Беларусь экономических санкций в отношении порядка четырех сотен белорусских компаний. Речь, вероятно, идет о системообразующих предприятиях - крупнейших налогоплательщиках, которые формируют бюджет страны. И это в условиях резкого роста государственных расходов по компенсации экономических потерь вследствие пандемии COVID-19, профилактике распространения инфекции и оказанию медицинской помощи заболевшим. Дополнительные затраты на мероприятия в сфере здравоохранения обошлись казне в сотни миллионов. Эти люди точно хотят добра стране, в которой они появились на свет?" - задается вопросом Валерий Бельский.

По его мнению, европейские экономические санкции, безусловно, в какой бы форме они ни были приняты, на коротком временном отрезке навредят Беларуси, затормозят экономический рост, точно не будут способствовать росту благосостояния народа.

"Экономические последствия давления уже существенны (отказ в отдельных случаях от долгосрочных торговых и инвестиционных контрактов из-за возросших рисков, повышение стоимости заимствований вследствие инфляционных и девальвационных ожиданий). Санкции не нужны нашей стране ни для самоутверждения, ни для мобилизации механизмов развития. Но какой бы сценарий ни прорабатывался, паниковать в Беларуси никто не намерен. Разве что ходатаям экономических санкций стоит побеспокоиться, ведь не исключен вариант обращения взыскания на их имущество в компенсацию экономического ущерба государству и пострадавшим компаниям, - отмечает Валерий Бельский. - Нет худа без добра. Санкции похоронят не только протестное движение, но и иллюзии о возможности дружественного отношения Евросоюза к Беларуси, которые приводили к самобичеванию некоторых наших политиков (раз к нам плохо относятся, значит, мы в чем-то виноваты). Сделав выводы и вынужденно скорректировав векторы своей политики, мы сможем действовать более определенно, не надеясь больше даже на квант разума и милосердия евробюрократов".-0-