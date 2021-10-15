Бердымухамедов на саммите СНГ: в мировую политику необходимо вернуть уважение к международному праву

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - члены СНГ должны поспособствовать возвращению в мировую политику уважения к праву, доверия и предсказуемости в отношениях между странами. Об этом сегодня заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, среди важнейших направлений взаимодействия в СНГ Туркменистан уделяет особое внимание совместной защите сложившейся архитектуре глобальной безопасности, отстаиванию норм международного права и Устава ООН.

"Сейчас эта задача актуальна как никогда. Страны СНГ, используя свои политико-дипломатические возможности, призваны выступать с консолидированной и принципиальной позицией в ООН и других авторитетных международных и региональных структурах. То есть необходимо вернуть в мировую политику уважение к праву, культурному диалогу, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами", - подчеркнул Президент Туркменистана.-0-