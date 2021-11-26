Беженка в ТЛЦ: Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса, заявила корреспонденту БЕЛТА одна из беженок в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре после общения с главой белорусского государства.

"Лукашенко называют в Европе диктатором, но он здесь и говорит с людьми, и помогает им, а Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса", - сказала она.

Также женщина отметила, что беженцы "будут ждать решения нашего вопроса. Мы хотим в Германию".-0-