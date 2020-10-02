2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 законопроектов включены в повестку осенней сессии Совета Республики. Об этом на открытии четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется работа более чем над 30 законопроектами в различных сферах деятельности государства и общества. В течение сессии предстоит рассмотреть проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Особый акцент в них сделан на гуманизации административной ответственности, усилении профилактической составляющей и исключении изживших себя и невостребованных норм. Следует отметить, что в проекты включены в том числе новации, предложенные членами Совета Республики", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что по поручению главы государства в настоящее время начата масштабная законотворческая работа по совершенствованию Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. "Уверена, что члены Совета Республики примут в ней самое активное участие и внесут аргументированные предложения, направленные на совершенствование механизма реализации уголовно-правовой политики государства", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Одними из важнейших на этой сессии будут законопроекты о республиканском бюджете и бюджете Фонда социальной защиты населения на 2021 год. "Основные требования к этим документам определены Президентом нашей страны. Бюджет должен быть ориентирован прежде всего на развитие. Это особенно актуально в контексте активизации работы по привлечению в экономику страны иностранных и внутренних инвестиций. Успешный старт новой пятилетки во многом зависит от сбалансированности республиканского и местных бюджетов, эффективности бюджетных расходов. Поэтому нам необходимо с особой тщательностью подойти к рассмотрению законопроекта о бюджете", - добавила спикер.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения защиты здоровья населения планируются изменения в законы в сфере здравоохранения. Законопроект "О правах инвалидов и их социальной интеграции" направлен на максимальную интеграцию в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями. Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных. Повышению инвестиционной привлекательности и упрощению порядка совершения таможенных операций будет содействовать законопроект "О таможенном регулировании в Республике Беларусь".-0-