Более 40 предложений поступило в парламент по поправкам в законы об исполнительном производстве

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 предложений поступило парламентариям от министерств и ведомств за время работы над поправкам в законы по вопросам исполнительного производства. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич на согласительном совещании в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на то, чтобы усовершенствовать порядок и повысить эффективность исполнения исполнительных документов. Поправки предусматривают корректировку законов об исполнительном производстве, о судебных исполнителях, о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, о регистре населения, а также ряда кодексов (Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-исполнительного, Трудового).

Как проинформировал заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, в процессе работы над законопроектом по нему возникло более 40 замечаний и предложений. Часть из них носит взаимоисключающий характер. "В такой ситуации профильной комиссии сложно определиться, какую позицию занять. У нас есть несколько вариантов развития событий. Самое правильное было бы достичь компромисса", - сказал он.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая в свою очередь отметила, что парламентарии стремятся найти баланс интересов физических и юридических лиц, государства. "Здесь есть интерес у каждого госоргана. Это нужно понимать. Поэтому нужно найти компромисс сегодня, уважительно отнестись к специфике работы всех органов. Нужно выработать взаимные механизмы, чтобы система принудительного исполнения работала безотказно. Это оценка работы государства, как оно защищает гражданина, бизнес, свои интересы", - подчеркнула она.

В парламенте рассчитывают снять имеющиеся разногласия и определить стратегию дальнейшей работы над законопроектом. "Есть вопросы, связанные с арестом имущества, с очередностью взыскания сумм, поскольку должен быть баланс интересов и должников, и государства, когда оно является взыскателем", - пояснила она.

"Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление. Пресечь эти злоупотребления - это тоже один из вопросов законопроекта", - добавила Светлана Любецкая.

В свое время в ходе судебной реформы в Беларуси была создана самостоятельная служба принудительного исполнения. Сегодня она отвечает за оперативное, полное и правильное исполнение постановлений госорганов, судебных постановлений. Эта работа направлена то, чтобы максимально защитить интересы граждан, восстановить нарушенные права.-0-

Фото Рамиля Насибулина