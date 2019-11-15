Более 670 представителей СМИ получили аккредитацию в инфоцентре ЦИК

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккредитацию в информационном центре ЦИК "Выборы-2019" получили 678 представителей СМИ, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра информации, руководитель инфоцентра Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Инфоцентр практически готов к работе. "Налажена видео-конференц-связь с регионами, созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали 678 представителей СМИ, в том числе 323 зарубежных", - проинформировал Павел Легкий.

"Кроме того, мы пригласили группу из почти четырех десятков экспертов, которые будут комментировать тематику парламентских выборов", - отметил он.

По традиции инфоцентр разместился в малом зале Дворца Республики, где накоплен значительный опыт проведения значимых общественно-политических мероприятий. "Здесь есть все необходимое, чтобы центр работал как часы", - подчеркнул первый замминистра информации.

Откроется инфоцентр 17 ноября (первая пресс-конференция запланирована на 10.00) и будет работать до глубокой ночи. На следующий день, 18 ноября, ЦИК озвучит здесь предварительные итоги выборов. Планируются также пресс-конференции наблюдательных миссий.

Инфоцентр был открыт в 2001 году на выборах Президента. Он призван быть площадкой для коммуникации Центризбиркома и журналистов, где они могут получить самую свежую информацию из первых уст.

Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Досрочное голосование завершается 16 ноября. Выборы депутатов Палаты представителей пройдут в воскресенье, 17 ноября.-0-