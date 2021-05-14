"Большая игра" 2.0 в Азии: Афганистан. Пиррова победа - комментарий

Давняя антипатия к "вечным войнам" привела к тому, что в апреле президент США Джо Байден объявил об уходе американских войск из Афганистана к 11 сентября этого года - символической дате, совпавшей с террористической атакой на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 20 лет назад. "Война в Афганистане не должна была стать делом для нескольких поколений", - сказал американский лидер.

В Афганистане находится около 2500 американских солдат и порядка 7000 военнослужащих НАТО, которые также покинут страну к обозначенному сроку.

По самым скромным оценкам, затраты только на военную кампанию могли составить свыше $750 млрд (некоторые источники приводят сумму в $975 млрд без учета программ реконструкции). Всемирный банк выделил около $6 млрд кредитов за 19 лет, а пожертвования в Фонд восстановления Афганистана (ARTF) составили еще около $13 млрд. При этом ВВП страны в настоящее время составляет $19,2 млрд.

Число афганских беженцев составляет почти 3 млн человек (из 30-миллионного населения). Еще 3 млн относятся к категории временно перемещенных лиц.

Таким образом можно, хотя и косвенно, констатировать отсутствие у США в Афганистане внятной долговременной стратегии.

Мнения разделились

Решение американского лидера вызвало недовольство в военных и политических кругах США.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл написал в своем Твиттере: "Иностранные террористы не оставят США в покое просто потому, что наши политики устали сражаться на их стороне… Президенту необходимо объяснить людям, как бросить наших партнеров и отступить перед лицом "Талибана" сделает Америку безопаснее". Американские СМИ цитируют высокопоставленных военных, которые рекомендуют сохранить нынешний контингент при одновременной активизации дипломатических усилий. Все чаще звучат сомнения в надежности талибов и опасения по поводу их грядущих планов после вывода американских войск.

Реагируя на ситуацию, Пентагон объявил о намерении увеличить военный контингент в Афганистане для обеспечения безопасного вывода своих войск из страны. Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил за сохранение части группировки для охраны американского посольства в афганской столице.

Талибан усиливает давление

В то же время в конце марта, после того как Байден высказался за продление военного присутствия в Афганистане, талибы заявили о намерении изгнать иностранные войска силой, если США нарушат сроки их вывода. Позже они обвинили Вашингтон в нарушении Дохинского мирного соглашения и пригрозили "мерами противодействия" с возложением ответственности за последствия на американскую сторону. Лидеры группировки также отказались от участия в Мирной конференции ООН по Афганистану, которая должна была состояться в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая 2021 года.

Стамбульская конференция рассматривалась как апогей всех афганских инициатив Вашингтона. Ее цель заключалась в объединении усилий региональных государств и достижении прогресса в процессе внутриафганского мирного урегулирования до ухода самих американцев из Афганистана. После отказа талибов принять участие в конференции Турция объявила о переносе форума до окончания Рамадана, что ставит его актуальность под сомнение.

По заявлению талибов, причинами переноса переговоров стало их требование к США освободить своих заключенных и снять санкции ООН с лидеров движения. Сообщается, что "Талибан" и США ведут переговоры о полном выводе американских войск к июлю. По данным источников, талибы готовы вернуться к мирным переговорам только после достижения соглашения по этому вопросу.

К переговорному процессу уже подключился Пакистан, который пытается убедить "Талибан" принять участие в Стамбульской конференции.

"Новая старая" глава отношений

На сегодняшний день просматриваются два возможных сценария развития ситуации. Первый - создание переходного правительства, которое могло бы приспособиться к "Талибану", о чем было упомянуто в известном письме Госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Ашрафа Гани. Однако этой идее категорически противится сам афганский президент, который настаивает на конституционной передаче власти через выборы.

Другой сценарий предполагает неспособность Кабула и "Талибана" достичь устойчивого политического урегулирования до 11 сентября, что чревато новой конфронтацией и, возможно, даже гражданской войной.

Реальность второго сценария вполне допускает и сам Блинкен, хотя и с оговоркой, что в таком исходе не заинтересован ни одна из сторон - тем более афганский народ. По его словам, теперь безопасность в регионе будет зависеть от степени участия ближайших соседей Афганистана - учитывая их заинтересованность в стабильности республики, они должны использовать свое влияние для недопущения новой эскалации.

Еще более симптоматичным выглядит заявление Блинкена о том, что США в Афганистане так давно, что иногда забывают, зачем пришли в страну, подчеркнув, что США должны быть готовы к любым сценариям, выводя оттуда войска. Допуская при этом возможность вернуться в Афганистан в случае захвата власти "Талибаном".

На этом фоне обращает внимание объявление Госдепартамента о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле и неясность параметров будущего присутствия дипмиссии. Кроме того, Вашингтон рекомендовал гражданам своей страны, которые планируют покинуть Афганистан, сделать это как можно скорее.

Пикантности ситуации добавляют рассуждения временного поверенного в делах США в Кабуле Росса Уилсона, который отмечает, что возможная гражданская война станет "тупиком", а у афганцев и международного сообщества "присутствуют схожие опасения насчет последствий вывода войск США".

США не намерены также оказывать поддержку афганским силам безопасности с воздуха после вывода американских военнослужащих из страны. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, армия Афганистана должна быть готова обеспечить безопасность граждан и защиту целостности страны самостоятельно.

Недавно СМИ сообщили, что США увеличили авиационную группировку в Афганистане для защиты своих подразделений на этапе вывода войск. В Пентагоне отмечали, что часть военной техники впоследствии будет передана Кабулу.

При этом Пентагон сомневается в способности афганских сил безопасности самостоятельно противостоять талибам без поддержки международной коалиции. Так, глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в наихудшем сценарии афганцам грозит неопределенное будущее.

На фоне начавшегося процесса отвода американских войск и сил альянса американский генералитет обещает перейти к "новой главе" в отношениях с Афганистаном и продолжить оказание финансовой и технической помощи его Вооруженным силам после завершения этого процесса. Не сомневается в такой перспективе и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

В то же время вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что именно США легализовали "Талибан", поэтому они "должны оставаться вовлеченными" в процессы на территории страны, пусть и в другой форме, чем раньше, и поддерживать процесс мирного урегулирования экономически, дипломатически и стратегически.

В фокусе Центральная Азия

Учитывая, что вывод войск снизит способность Америки влиять на события в стране, будущие операции в Афганистане могут опираться на военные базы у его границ. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Ф.Маккензи-младший без уточнения деталей заявил, что Пентагон уже работает над планом размещения войск и авиатехники в сопредельных государствах.

Согласно сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных, такие объекты могли бы появиться странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном.

Следует отметить, что ранее американские военные базы уже располагались в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Узбекистан уже официально заявил о невозможности размещения иностранных военных баз в республике со ссылкой на военную доктрину и законы страны.

Сам Вашингтон на фоне сообщений о возможной передислокации своих военнослужащих и техники из Афганистана в одну из центральноазиатских республик заявил, что находятся в прямом контакте с лидерами Кыргызстана и Таджикистана и готовы помочь им в урегулировании пограничного конфликта.

Пессимистичный оптимизм афганцев

Между тем командующий корпусом спецопераций Вооруженных сил Афганистана Хайбатулла Ализай декларирует готовность полностью подавить любые враждебные действия со стороны "Талибана" после ухода сил США и НАТО.

СМИ сообщают о формировании в стране новых отрядов народного ополчения, которые будут поддерживать афганскую армию в боях с боевиками движения "Талибан" после вывода с территории страны Вооруженных сил США и НАТО.

Однако подобная риторика явно контрастирует со статистикой. Например, в результате атак боевиков "Талибана" с 15 апреля этого года, когда Вашингтон объявил о выводе своих войск, по данным МВД Афганистана, нападения талибов фиксировались в 24 провинциях страны. Погибли 69 мирных жителей и 157 сотрудников сил безопасности. При этом официальные заявления о потерях боевиков опровергают как местные жители, так и независимые источники.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдалла Абдалла призвал политиков объединиться ради успеха мирных переговоров во избежание эскалации боевых столкновений с талибами после вывода войск США и НАТО, одновременно выражая неуверенность по поводу их стремления к миру.

Талибан повышает ставки

В свою очередь "Талибан" угрожает афганским журналистам, обвиняя их в однобоких публикациях и сговоре с правительством. С аналогичными угрозами талибы выступали в июне 2019 года, после чего эта категория подверглась атакам и стала жертвами насилия.

Лидер движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада также завил о планах установить в Афганистане нормы шариата, призвав афганцев прекратить попытки продолжения войны и объединиться "в соответствии с предписаниями ислама".

В данном контексте весьма любопытна новость о визите делегации из Афганистана во главе с министром иностранных дел Ханифом Атмаром в Гаагу для переговоров с прокурором Международного уголовного суда для обсуждения вопросов преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных за последние годы войны в республике.

О намерении после ухода США вернуться в Афганистан и "вести войну на всех фронтах" против США заявила "Аль-Каида". Эта группировка в последние годы значительно превзошла Исламское государство с точки зрения жестокости совершенных атак и присутствия в СМИ. Не лишним будет напомнить, что в рамках вывода войск США договорились с талибами о разрыве ими связей с "Аль-Каидой".

Из-за нарастания угрозы со стороны "Талибана" и других группировок на фоне ухода иностранных войск борцы за права беженцев призывают западные страны защитить афганцев, сотрудничавших с НАТО в период проведения военной операции. Так, австралийские общественные деятели обратились к властям своей страны с требованием принять меры по увеличению гуманитарной помощи Афганистану. Кроме того, они говорят о необходимости оказать содействие переселению на Запад гражданам страны, помогавшим силам западного альянса.

Пандемия как фактор, сдерживающий мирный процесс

Афганистан переживает уже третью волну коронавируса. Для борьбы с пандемией власти расширили список лиц, подлежащих вакцинации. Теперь привиться могут все граждане, достигшие 18-летнего возраста. До этого прививки делали только людям из групп риска. Минздрав Афганистана объявил о планах вакцинировать от коронавируса 60% населения страны в ближайшее время.

Всемирный банк пообещал выделить Кабулу на борьбу с коронавирусом в общей сложности $113 млн. Азиатский банк развития в свою очередь предоставит стране еще $50 млн.

В свою очередь Китай планирует пожертвовать афганцам 400 тыс. доз вакцины от COVID-19. Пекин уже передал Афганистану партию гуманитарной помощи, включая продукты питания и медикаменты. В ближайшее время руководство КНР намерено отправить туда еще несколько партий вакцины от коронавируса. Ранее афганцы получили от китайцев крупную партию противоэпидемиологических средств.

За последние годы Китай предоставил Афганистану более 13 тыс. т продовольственной помощи. Пекин и Кабул продолжают укреплять отношения на фоне реализации стратегического проекта "Пояс и путь".

Международные усилия

Важную роль в определении будущего Афганистана и региона в целом играет соседний Пакистан, который, как принято считать, имеет действенные рычаги влияния на талибов. В апреле Кабул посетила пакистанская делегация во главе со спецпредставителем Исламабада по Афганистану Мухаммадом Садыком для обсуждения двусторонних отношений и вопросов безопасности в регионе.

Поездке предшествовала трехсторонняя встреча по афганскому мирному урегулированию с участием глав МИД Турции, Пакистана и Афганистана. Министры в очередной раз подчеркнули свою поддержку мирному процессу в республике, а также заявили о необходимости незамедлительного прекращения огня для создания благоприятной обстановки для переговоров.

Исходя из предварительных итогов недавнего визита пакистанского военно-политического руководства в Саудовскую Аравию, можно ожидать активизации роли Исламабада в деэскалации ситуации в Афганистане после вывода американских войск взамен за финансовую помощь и инвестиции. Безопасность может хорошо продаваться.

Весьма симптоматична недавняя встреча в Кабуле командующего штаба Пакистанской армии генерала Баджвы, президента Афганистана Гани и главы генштаба армии Великобритании Николаса Патрика Картера, в ходе которой, по сообщениям СМИ, решался вопрос будущего Афганистана после ухода американцев.

Вместе с тем Пакистан минимум до 20 мая закрыл сухопутные границы с Афганистаном и Ираном, что мотивируется официально борьбой с COVID-19, хотя этот шаг больше напоминает борьбу с терроризмом и миграцией боевиков, так как новая политика проводится в отношении лиц, пересекающих границу в пешем порядке (новые правила обещают не применять в отношении транзитной торговли). При этом эксперты обращают внимание, что данное решение совпало со сроками визита премьер-министра Имрана Хана в Эр-Рияд.

Вопросы вывода иностранных войск из страны находятся в фокусе внимания спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада, который недавно обсуждал их с членами Высшего совета по национальному примирению страны.

Заверения в продолжении поддержки Кабула в различных сферах, в том числе и в военной, прозвучали также из уст премьер-министра ФРГ Хайко Мааса, который недавно посетил Кабул с официальным визитом и в ходе встречи с главой Высшего совета по национальному примирению Абдаллой Абдаллой обсудил афганский мирный процесс и его поддержку со стороны германских властей.

Реалистичный сценарий

Несмотря на многосторонние международные усилия, вне зависимости от формата и сроков возврата талибов к власти в Кабуле, скорее всего, Афганистану не удастся избежать трагического продолжения междоусобного гражданского конфликта, который длится с различной степенью интенсивности уже более 40 лет. Конфликт, в котором не было и нет реальных победителей - только проигравшие. И в первую очередь это многострадальный афганский народ.

По оценкам главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева, за время пребывания в Афганистане американцев ситуация там изменилась только в худшую сторону. Война продолжается и, если судить строго, никогда и не заканчивалась.

По некоторым афганским оценкам, "Талибан" уже несколько последних лет уверенно или частично контролирует до 70% страны, во многих провинциях существуют параллельные управленческие и административные структуры.

Сообщается, что Национальная энергетическая компания Афганистана DABS даже привлекла талибов для сбора платежей за электроэнергию в ряде провинций (на основе соглашения между энергетиками и движением "Талибан"). Собираемый талибами доход на подконтрольных им территориях составляет 15-20% общих поступлений DABS.

Утверждается, что афганская компания прибегла к помощи талибов потому, что не в состоянии собрать деньги с жителей провинций, подконтрольных боевикам из-за невозможности обеспечить безопасность.

С заявлением о контактах ряда афганских правительственных чиновников с боевиками "Талибана" выступил руководитель Национального директората безопасности (NDS) Ахмад Зия Сирадж.

Задача по подготовке и обучению местных военных также не реализована - Национальные силы безопасности Афганистана остаются недоукомплектованными.

Складывающаяся внутри и вокруг Афганистана ситуация не оставляет сомнений, что в обозримом будущем у России и ОДКБ в целом афганский кейс будет оставаться на активной повестке. Косвенно это подтверждают недавнее подписание обновленного договора о военном сотрудничестве с Казахстаном, новой программы стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы между РФ с Узбекистаном и создание объединенной системы ПВО с Таджикистаном.

Россия по мере своих реальных возможностей будет вынуждена заполнять образующийся после ухода США из Афганистана вакуум внешней силы, пытаясь перехватывать таким образом инициативу. В итоге в регионе начинают вырисовываться контуры новой архитектуры безопасности с более выразительным участием Узбекистана как регионального лидера и внешнего игрока в лице РФ. Все остальные будут встраиваться в нее пропорционально своим потенциалам и интересам, что создает новую палитру регионального баланса.

Узбекистан исходит из идеи, что Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии. А стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития в 2017-2021 годах предусматривает "создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства".

Новые элементы оперативной обстановки в регионе с уходом американских войск существенно повышают статус приграничных с Афганистаном центральноазиатских государств, делая их ключевым элементом коллективной безопасности на всем пространстве ОДКБ (вне зависимости от членства в самой организации). Перед лицом появляющихся реальных и потенциальных угроз, исходящих с территории Афганистана, в одиночку устоять не получится.

С учетом прогнозов экспертов по поводу роста исламского экстремизма в Синьцзяне после вывода американских войск из Афганистана координацию со странами Центральной Азии усиливает и Китай: 12 мая в городе Сиань глава МИД КНР Ван И провел вторую встречу на уровне министров иностранных дел в формате "Китай - Центральная Азия".

Таким образом фактор Афганистана продолжает заводить "Большую игру" 2.0 в Азии в воронку геополитических рисков и неопределенности и существенно тормозит столь необходимые региональное развитие и прогресс…

Юрий ЯРМОЛИНСКИЙ,

аналитик Белорусского института стратегических исследований.-0-