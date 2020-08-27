Большая информационная война за умы молодежи идет давно - мнение

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая информационная война за умы молодежи идет давно. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф" (Речица) Владимир Габров, сообщает БЕЛТА.

"С молодежью надо больше общаться, особенно сейчас. И давать им достоверную и правильную информацию. Они не глупые, все прекрасно оценят и поймут. Молодых людей не надо ни к чему призывать - просто подавать им адекватную и исторически верную информацию о событиях прошлого, о подвигах наших земляков, - сказал Владимир Габров. - Большая информационная война за умы молодежи идет давно. И это очень опасное явление. Если ведущим ее деструктивным силам удастся максимально овладеть умами подрастающего поколения, это станет идеологически мощнейшим ударом и до ребят в таком случае не смогут достучаться даже их собственные родители".

Руководитель "Скиф" подчеркнул: "Последние события показали, что ничего нового не происходит: в толпе, как и всегда бывает, оказалась молодежь. Но если бы она была правильно обучена и идеологически подготовлена, то на подобные уличные мероприятия попросту бы не пошла".-0-