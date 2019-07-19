Больше дела, меньше слов - почему важно оперативно решить проблемы в отношениях Беларуси и России

Вся текущая неделя, пожалуй, прошла под знаком белорусско-российского сотрудничества. В Санкт-Петербурге страны провели уже шестой по счету Форум регионов, подписали многочисленные соглашения и многомиллионные контракты. Активно обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия и интеграции в разных сферах. Однако говорили не только об успехах, но и о проблемах в двусторонней повестке дня. Эта тема звучала как с высоких трибун, так и кулуарно. И, конечно, основное внимание было приковано ко встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко: белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях с Путиным по интеграционной тематике По его словам, есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. "Решить их необходимо в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов Глава государства в частности отметил, что страны уже принимали на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования.

Но обо всем по порядку. Еще примерно за неделю до приезда в Санкт-Петербург глава белорусского государства провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, на которой предельно конкретно высказался по белорусско-российской проблематике и расставил необходимые акценты.

Тем не менее, в определенных кругах тема посещения святых мест на Валааме, с чего президенты начали общение за день до официальных мероприятий, приобрела сакральный смысл не только в религиозном, но и в политическом плане. То здесь, то там писалось о возможных тайных решениях. Как будто для этого вообще нужно куда-то ехать, а тем более лететь на вертолете практически к российско-финляндской границе, где и расположен Валаамский мужской монастырь.

Но если отвлечься от конспирологии и рассудить трезво, то все просто. Для Владимира Путина это знаковые места, которые он часто посещает, следит за их возрождением. Да и для любого православного человека побывать на Валааме, пожалуй, сродни поездки в Иерусалим. И вот, пользуясь случаем, российский Президент пригласил туда своего коллегу и друга. Простые человеческие отношения. Ничего тайного, о чем четко заявлял и сам Александр Лукашенко.

Лукашенко и Путин посетили Валаам Главы государств осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители. Там они подошли к мощам Сергия и Германа - основателей Валаама, мощам Антипа Валаамского, иконе Валаамской Божьей Матери.

Можно сказать, что эта поездка подчеркивает особую близость (как духовную, так и по духу) президентов двух стран. Аналогично Беларусь и Россия - никто с этим не спорит - являются друг для друга ближайшими стратегическими союзниками. Кстати, этот факт в Санкт-Петербурге еще раз подчеркнул и Владимир Путин. Да и в целом на форуме много говорилось об общей исторической памяти, ценностях и ориентирах, взаимопроникновении культур и народов, экономических связях.

Можно бесконечно долго рассуждать на эту тему, но факт, что на уровне глав государств взаимопонимания и единства во взглядах более чем достаточно. Тем более они регулярно находят возможности для сверки часов: телефонные разговоры по инициативе обеих сторон, регулярные встречи в Беларуси и России, на площадках международных форумов.

Тем не менее, вопросов, которые лежат на поверхности в белорусско-российских отношениях и которые, по словам Александра Лукашенко, вопиют, достаточно много. Абсолютное большинство из них - экономического плана, будь то условия работы на общих рынках, снятие барьеров в торговле и поставки продукции или ценообразование на энергоносители.

Углубляться во все эти и другие проблемные моменты нет смысла, ведь о них и так слишком много и часто говорят, пытаясь в очередной раз вывести обсуждение на президентский уровень. Да и главы государств уже обо всем и не раз договорились - принципиально, на стратегическом уровне. А дальше дело за правительствами, отраслевыми министрами, бизнесом обеих стран, дальше дело переговоров и взаимных уступок. Так, как это делается в цивилизованном мире, не говоря уже о братьях.

"Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение", - подчеркнул в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко.

Почему надо? Может, даже не потому, что без решения целого ряда насущных вопросов будет сложно полноценно выстраивать стратегию экономического развития не только в Беларуси, но и в России, ведь экономики стран тесно переплетены. И не потому, что пострадает имидж Союзного государства, которое вообще-то призвано служить ориентиром для других евразийских интеграционных форматов. А принимать решения нужно потому, что братья, потому, что должны, наконец, договориться и работать вместе дальше, а не мусолить одни и те же темы месяцами и даже годами.

Да и повод хороший есть - 20-летие союзного договора 8 декабря 2019 года. "Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате", - сказал Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

Что же, будем ждать конкретных действий и решений. Потому что надо, потому что есть повод, потому что народы Беларуси и России ждут решения этих вопросов.

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Россия и Беларусь строят отношения с учетом интересов друг друга - Путин "Беларусь для нас - ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.