Большинство граждан Молдовы надеются на углубление взаимодействия с ЕАЭС - Додон

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство граждан Молдовы надеются на дальнейшее сотрудничество и углубление взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил Президент Молдовы Игорь Додон на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС, и остается приверженной продолжению сотрудничества с союзом. "Большинство граждан Республики Молдова с надеждой смотрят на дальнейшее сотрудничество и углубление взаимодействия с Евразийским экономическим союзом", - сказал Игорь Додон.

"Надеюсь, что избранный Президент Молдовы, который должен вступить в должность через две недели, продолжит содействовать развитию сотрудничества со странами союза, который на наших глазах превращается в притягательное интеграционное объединение, в один из мировых центров экономической силы", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в 2021 году Молдове предстоит пережить непростой период, когда придется преодолевать последствия пандемии и экономического кризиса. "У нас очень непростая в конце этого года - начале следующего будет и внутриполитическая ситуация. Скорее всего, нам предстоят досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но я хочу подтвердить мнение и позицию большинства граждан Молдовы по продвижению взвешенной внешней политики и продолжению сотрудничества со странами ЕАЭС", - подытожил Игорь Додон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Игоря Додона за значительный личный вклад в развитие взаимоотношений Молдовы с ЕАЭС. "Мы знаем, как вы стремились наладить отношения с ЕАЭС. Больше, чем вы, в Молдове, наверное, никто не был привержен такой политике. Ваша роль велика. Вы ведущий политик в Молдове, - сказал глава белорусского государства. - Вы не уходите от политики. Наоборот, по-моему. Я уверен, вы будете играть еще большую роль в политике в силу той политической конструкции, которую имеет Молдова".-0-