Борисевич и Се Сяоюн обсудили актуальные вопросы белорусско-китайских отношений

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с послом Китайской Народной Республики в нашей стране Се Сяоюном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-китайских отношений", - говорится в сообщении.

На встрече была также затронута тема совместных мероприятий, посвященных 100-летию Коммунистической партии Китайской Народной Республики.-0-