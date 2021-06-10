Борисевич обсудил с послом Малайзии перспективы политического и экономического взаимодействия

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 10 июня в Москве встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Беларуси по совместительству Балой Чадраном Тарманом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи обсужден весь комплекс двусторонних отношений с Малайзией с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие и поиск новых форм сотрудничества", - говорится в сообщении.

Малазийской стороне предложено в ближайшее время провести очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также разработать дорожную карту сотрудничества.-0-