Борисевич обсудил вопросы сотрудничества с послами Малайзии, Индонезии и Туниса

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Беларуси (по совместительству) Бала Чандрана Тармана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Индонезии в Беларуси (по совместительству) Хосе Антонио Морато Тавареса и Чрезвычайного и Полномочного Посла Туниса в Беларуси (по совместительству) Тарека Бен Салема, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Хосе Антонио Морато Таварес и Николай Борисевич

Тарек Бен Салем и Николай Борисевич

Замминистра и посол Индонезии обсудили двустороннюю белорусско-индонезийскую повестку, в том числе планы по проведению совместных мероприятий и предстоящих визитов, а также пути углубления торгово-экономического сотрудничества.

Во время беседы с послом Малайзии рассматривались актуальные вопросы белорусско-малазийского сотрудничества, включая активизацию политического диалога, содействие развитию деловых контактов и взаимодействие в международных организациях.

Николай Борисевич и посол Туниса обменялись мнениями о перспективах развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также двусторонней договорно-правовой базы.-0-