Боровик: Беларусь никому не позволит с позиции силы с нами разговаривать

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никому не позволит с позиции силы с нами разговаривать, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик.

"В целом наша позиция абсолютно невоинствующая. Мы не хотим никаких конфликтов. Для нас это вообще неприемлемо. Наша земля многострадальная. Мы много соотечественников потеряли во время Первой мировой войны и Великой Отечественной. Мы говорим постоянно коллективному Западу, что готовы вести конструктивный диалог и договариваться по всем аспектам международной повестки дня, которая касается обоюдных интересов: экономика, политика, социальная сфера, охрана границы", - сказал Вадим Боровик.

Политолог при этом подчеркнул, что мы готовы разговаривать как равноправный партнер. "Мы никому не позволим с позиции силы с нами разговаривать. Давайте договариваться. Давайте вести переговоры, находить точки соприкосновения. Нам выгодно торговать, вместе иметь сильную границу, находить общий язык по всем вопросам европейской безопасности. И в этом контексте Беларусь не хочет ничего никому навязывать. Мы готовы учитывать мнение наших партнеров, но очень важно, чтобы и наше мнение также учитывалось, и мы как партнеры были уважаемы в Европе", - отметил он.

Вадим Боровик добавил, что любой конфликт и спор всегда заканчивается в последующем переговорами. "Поэтому самый конструктивный и выгодный для двух сторон вариант - сесть за стол переговоров и договориться. В любом случае Беларусь исключить с карты Европы нельзя. Белорусская позиция здравая и прагматичная, поэтому в любом случае к ней придут. Это вопрос времени", - констатировал политолог.-0-