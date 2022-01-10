Боровик: от Китая мы получаем инвестиции и ведем с ним сотрудничество в высокотехнологичных отраслях

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От Китая мы получаем инвестиции и ведем с ним сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"КНР и ее руководство демонстрируют дружелюбную позицию в отношении Беларуси. Это и прагматичная позиция, которая позволяет Китаю сегодня в мире выступать страной, которая предлагает пути развития, совершенствования торгово-экономического, социального, политического сотрудничества именно в конструктивном ключе. Вот это оцениваем мы, белорусы. Поскольку Китай неоднократно оказывал всяческую поддержку на высшем политическом уровне Беларуси. В экономике мы от Китая получаем достаточно нужные нам инвестиции и ведем сотрудничество в высокотехнологичных отраслях. При этом мы экспортируем наши калийные удобрения в достаточно серьезных объемах в Китай, нашу продукцию. Китайский рынок огромен, и мы благодаря хорошим, добрым отношениям между нашими лидерами, между нашими народами постоянно наращиваем товарооборот", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, абсолютно правильная позиция Китая, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела суверенной Беларуси. "И вот обратите внимание на такую фразу. Китайский лидер сказал, что нельзя вмешиваться в выбор страны на определенном историческом этапе. Это очень мудрые слова. Потому что многие пытаются какие-то клише наложить в поведении тех или иных государств. Но, понимаете, страны находятся в разной социокультурной среде, прошли определенный исторический путь. Одни страны забежали куда-то вперед, какие-то страны по-другому видят это движение. И абсолютно правильно, когда позиция государства и его отношение к социально-политическому и экономическому устройству должно соответствовать тому витку времени, тому историческому этапу, на котором оно находится", - отметил он.

Вадим Боровик констатировал: сегодня у Беларуси происходит эволюционное совершенствование политической, экономической, социальной сфер в интересах белорусского народа и наших партнеров. "Нас радует, что Китай понимает, что путь эволюции, развития гораздо более конструктивный, чем эти революционные демарши, которые приводят к исчезновению государств с геополитической карты и к серьезным катаклизмам и в экономике, и в политике. Поэтому, думаю, что наши 30-летние дипломатические отношения - это взаимное понимание, поддержка, прекрасные торгово-экономические отношения и уважение двух народов друг к другу, и уважение наших лидеров. Это прекрасный итог наших отношений. Думаю, что у нас еще более радужные перспективы", - дополнил политолог.-0-