Боровик: санкции одинаково деструктивны и разрушительны для двух сторон

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые санкции носят деструктивный и разрушительный характер. Причем не только для стран, в отношении которых они вводятся, но и для тех, кто их применяет, потому что они подрывают доверие в международных отношениях. Такой комментарий политического аналитика Вадима Боровика публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"В свое время Беларусь под гарантии мирового сообщества, крупных игроков вывела со своей территории ядерное оружие. Нам обещали тогда, что на нас не будет оказываться политическое и экономическое давление. Как видим, договоры на международной арене нынче ничего не значат. Когда санкции вводят отдельные, менее влиятельные страны, надо понимать, что большинство из них подпевают под чужую дудку. Но есть конкретные выгодоприобретатели. Кто-то борется за рынки, стремится получить дешевую рабочую силу, кому-то хочется устранить конкурентов, получить контроль над собственностью, а в перспективе, быть может, включить в состав своего государства часть территории другой страны, - отметил эксперт. - Ведь в Беларуси самые лакомые куски находятся под контролем государства. Это позволяет зарабатывать на экспорте, пополнять бюджет, привлекать инвестиции в страну. И если ослабить государство, обрушить экономику, все это богатство можно прикарманить за копейки".

Вадим Боровик подчеркнул, что Беларусь готова к взаимовыгодной торговле и сотрудничеству со всеми странами, в том числе с ЕС. Но если против нашей страны предпринимают какие-либо дискриминационные меры, естественно, мы должны реагировать.

"Беларусь защищает ЕС от нелегальных мигрантов, наркотрафика и других угроз. Мы можем не тратить на это деньги из бюджета, а всех отправлять напрямую через границу, пускай Европа с ними разбирается. Вы видите, какие там сейчас проблемы с мигрантами. Мы, конечно, в этом не заинтересованы, но нас вынуждают к таким мерам. Давайте не забывать, что мы находимся в политическом, экономическом и военном союзе с самой крупной по территории страной мира, достаточно влиятельной в плане экономики, геополитики. Если мы сумеем правильно выбрать рычаги, на которые можем надавить в качестве ответных мер на санкции Запада, это будет очень чувствительно для наших соседей. С другой стороны, у белорусских предприятий появится возможность вместе с Россией, а также с партнерами по ЕАЭС больше внимания уделить развитию импортозамещения, созданию наукоемких высокодоходных продуктов, услуг и тем самым минимизировать зависимость от тех стран, которые путем санкций пытаются воздействовать на Беларусь. Поэтому я не вижу смысла со стороны наших соседей самим себе создавать проблемы", - резюмировал политический аналитик. -0-