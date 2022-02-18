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Политика
18 февраля 2022, 22:36

Боровик: заявления о якобы готовящемся нападении на Украину - спланированная операция Запада

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления Запада о якобы готовящемся нападении России на Украину были спланированной операцией. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это спланированная операция. Мы должны понимать, что им очень выгодно спровоцировать здесь конфликт и поэтому они от этой идеи в полной мере не отступятся", - считает Вадим Боровик.

Он отметил, что даже украинское руководство рассмотрело за действиями Запада попытку принудить страну к провокационным военным действиям. "Есть реальная угроза, поскольку Украина, к сожалению, не является полноценно самостоятельным государством, находится под внешним управлением", - подчеркнул политолог.

"Наша задача - ни в коем случае не ввязаться в конфликт. И слава богу, что мудрость наших лидеров позволила нам в этой ситуации очень достойно себя вести", - добавил Вадим Боровик.-0-

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