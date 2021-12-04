Боровик: Запад пытается перераспределить доминирование в европейском регионе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается перераспределить геополитическое доминирование в европейском регионе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Боровик.

"В нарушение всех международных обязательств у границ Беларуси со стороны Литвы, Польши и Украины скопился военный контингент. Это ничем не обосновано, никакими беженцами, потому что там их мизерное количество. И против нескольких тысяч беженцев скапливать десятки тысяч солдат, подтягивать тяжелую бронетехнику, танки и прочее? Против беженцев такие силы не используются. И ни один здравомыслящий человек не будет это рассматривать как адекватную реакцию против людей, которых они сами же и пригласили, - сказал Вадим Боровик. - Второй момент - они придумали историю, которая не имеет никаких обоснований, и вбрасывают в сеть снимки, сделанные совсем с других территорий, о том, что якобы Россия готовится нанести удар по Украине".

Политолог задался вопросом: если речь идет о России, то что тогда военный контингент делает у наших границ? "Очевидно, что России абсолютно не нужен этот конфликт. Ни в коем случае Россия никогда такими методами в отношении Украины не планирует действовать. Мы в этом уверены, поскольку мы союзники, - отметил он. - Тем не менее они пытаются использовать эту надуманную историю, а также беженцев, чтобы перераспределить геополитическое и военно-стратегическое доминирование на европейской равнине".

Вадим Боровик подчеркнул, что Беларусь не собирается вмешиваться в какие-либо региональные конфликты. "Запад будет только потирать руки, если братские народы будут сами себя уничтожать. Для него это идея фикс", - констатировал он.

Но политолог добавил, что наша реакция на агрессивные действия западных стран будет жесткой. При этом он выразил надежду, что Запад проявит трезвую позицию и поймет, что любые вопросы следует решать за столом переговоров.-0-