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21 июня 2021, 07:18

Бортник: для официальной Украины ситуация вокруг Протасевича - повод усилить давление на Беларусь

Фото с личной страницы Руслана Бортника в социальной сети
Фото с личной страницы Руслана Бортника в социальной сети

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальному Киеву выгодно считать Романа Протасевича узником совести из-за осознания собственных рисков в случае его сотрудничества со следствием. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал украинский политолог Руслан Бортник, сообщает БЕЛТА.

В Украине, по словам Руслана Бортника, реакция на участие Романа Протасевича в брифинге, проводимом МИД Беларуси на базе Национального пресс-центра, была разная, неоднозначная. "Те, кто ориентирован на западных партнеров, кричали: "Его же пытали или пытают!" Кто-то говорил, что это все фейк, все написано. Кто-то с сожалением говорил, что Протасевич перешел на сторону зла", - сказал политолог.

Он добавил, что белорусской темы на украинском телевидении немного, особенно в последние дни. "Украинское руководство рассматривает ситуацию вокруг Протасевича как нарушение прав человека и повод для усиления давления на Беларусь. Тем более что понимаются риски в отношении того, что если Протасевич даст показания по добровольческим батальонам, по вооруженным силам Украины, войне на Донбассе, то это может доставить определенные неприятности. Поэтому официальная Украина считает Протасевича узником совести и исходя из этого действует", - подчеркнул эксперт.

В информационном пространстве Польши, по словам польского политолога Матеуша Пискорского, существует определенная цензура, поэтому такие материалы, как интервью с Протасевичем, просто не показывают. При этом эксперт считает, что есть основания для проверки подозрений по поводу участия польских политиков в коррупционных схемах, связанных с финансированием так называемого белорусского дома в Варшаве. "То, что это (информационная война против Беларуси. - Прим. БЕЛТА) частично финансировалось из бюджета Польши и Литвы (что удивительно с учетом экономического развития этой страны), довольно странно. Например, в случае событий на Украине основной поток финансирования был из США. А в данном случае некоторые из польских и литовских структур стали исполнителями определенного политического заказа и получили финансирование на это", - отметил Матеуш Пискорский.

В Литве интервью с обвиняемым вызвало сенсацию, утверждает председатель социалистического народного фронта (Литва) Гедрюс Грабаускас. "Было пропагандистское клише, что якобы Протасевича закрыли в подвалах, пытают, избивают. Но живой, нормальный Протасевич открыто рассказал, как он участвовал во всех этих делах. Он открыто пошел на соглашение со следствием, начал откровенно говорить во всех деталях", - сказал он. Он считает, что такие интервью развеивают мифы о каких-то пытках. "Проводятся нормальные действия по тем людям, которые задержаны, чтобы они рассказывали все. За это их никто не расстреливает, не пытает", - отметил Гедрюс Грабаускас.

Литовские и латвийские власти он назвал "марионетками в руках влиятельных кругов США, НАТО". А санкции - элементом холодной войны, пропагандой и "играми, которые не имеют особого воздействия".-0-

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