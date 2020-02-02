Brexit может стать новым окном возможностей для сотрудничества Великобритании и Беларуси - Алейник

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Brexit может стать новым окном возможностей для укрепления сотрудничества Великобритании и Беларуси. Такое мнение высказал посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что выход Великобритании из ЕС может стать новым окном возможностей для укрепления двухстороннего сотрудничества Соединенного Королевства с Беларусью. После референдума по Brexit немало сделано в плане развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, инвестиционных связей", - отметил Сергей Алейник.

На протяжении последних лет Великобритания устойчиво занимает третье место по объему экспорта белорусской продукции после России и Украины, а также второе место по объемам инвестиций в экономику Беларуси.

В июне 2019 года состоялось первое заседание белорусско-британского межправительственного Торгового диалога. "Уверен, что этот новый формат позволит поднять наше торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень", - подчеркнул посол. Он также выразил уверенность, что наши субъекты хозяйствования смогут воспользоваться новыми возможностями, которые открывает Brexit для поставки белорусской продукции на британский рынок.

Сергей Алейник, обратил внимание, что сейчас в стадии реализации весьма знаковый проект по созданию в городе Ковентри сборочного производства белорусских электробусов. Все учредительные документы по этому проекту подписаны в ноябре 2019 года во время визита премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Лондон. Британский партнер заинтересован создать инжиниринговый центр передовых технологий в области электротранспорта в индустриальном парке "Великий камень". На повестке дня совместная разработка грузового электромобиля для продвижения на рынки стран Британского Содружества и Евразийского экономического союза.

С учетом того, что Лондон - глобальный финансовый центр, по мнению Сергея Алейника, есть большой потенциал для развития сотрудничества в банковской и финансовой сфере.

"Беларусь рассчитывает на продолжение прагматичного и конструктивного сотрудничества с Великобританией и развитие отношений по всем ключевым областям нашего взаимодействия", - резюмировал посол.-0-