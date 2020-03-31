Брифинг о работе Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству пройдет в БЕЛТА 1 апреля

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина состоится в пресс-центре БЕЛТА 1 апреля в 11.00.

Виктор Николайкин расскажет о работе комиссии над подготовкой к рассмотрению на весенней сессии законопроектов "Об изменении закона Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", "Об изменении законов", "Об изменении законов по вопросам рекламы", "Об изменении законов по вопросам погребения и похоронного дела".

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