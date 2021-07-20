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20 июля 2021, 17:08

Будет ли Беларусь закрывать свои посольства в ЕС - Головченко и Макей рассказали о деталях поручений Президента

Во время совещания
Во время совещания

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной стране ЕС. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос БЕЛТА, министр иностранных дел Владимир Макей.

Комментируя итоги прошедшего у главы государства совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое были приглашены руководители белорусских загранучреждений, министр отметил, что речь не шла о необходимости прямо сейчас закрыть посольства в той или иной стране или сократить их численный состав. Владимир Макей напомнил, что в начале года на уровне Президента уже обсуждались вопросы оптимизации загранучреждений, были приняты решения, которые сейчас находятся в стадии исполнения.

"Речь (на прошедшем сегодня совещании. - Прим. БЕЛТА) шла о том, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в плане дальнейшего санкционного противостояния между Беларусью и так называемым коллективным Западом. Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в правительство и Президенту", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей
Владимир Макей

"На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или ной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - добавил министр.

В свою очередь премьер-министр Роман Головченко в беседе с журналистами высказал мнение, что нельзя допустить каких-то резких конъюнктурных шараханий. "Вот сегодня, допустим, у нас охладились отношения с тем или иным государством, значит, нам надо посольство до минимума сократить. Если это не связано, как случай, допустим, с Литвой, с агрессивными циничными действиями, которые в принципе тянут даже на разрыв дипотношений. Но мы не сторонники таких жестких мер. Поэтому если это не касается такого рода целенаправленных действий, то я не сторонник шараханий", - сказал он.

По словам премьер-министра, есть выверенный подход к этому вопросу: "С учетом того, что Президент еще раз эту задачу поставил и мы сейчас пока видим, что выстраивается какой-то новый формат отношений по линии ЕС - Беларусь, до конца года мы должны принять выверенное решение по оптимизации как сети белорусских загранучреждений, исходя из наших интересов в новой реальности, так и центрального аппарата МИД, его внутренней структуры".

Роман Головченко
Роман Головченко

"Политика той или иной страны меняется тоже достаточно резко. Поэтому мы не будем идти на поводу у сиюминутной конъюнктуры. Решения будут выверены", - акцентировал внимание Роман Головченко.

Как сообщалось БЕЛТА, на прошедшем сегодня совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Президент Александр Лукашенко поручил серьезнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе. "Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат (речь о Романе Головченко. - Прим. БЕЛТА), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - сказал Президент.

"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно уже подступались к вопросу оптимизации белорусских загранучреждений, однако этот процесс идет недостаточно интенсивно: "Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить".-0-

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