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16 марта 2021, 17:41

Бугров рассказал, как будет обеспечена гласность и открытость работы Конституционной комиссии

Андрей Бугров. Фото из архива
Андрей Бугров. Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гласность и открытость работы Конституционной комиссии будет обеспечена в том числе за счет встреч с населением, трудовыми коллективами, диалоговых площадок и вынесения конечного проекта новой Конституции на общественное обсуждение. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, который вошел в состав Конституционной комиссии.

"В комиссии нас 36 человек, это специалисты в разных сферах. Понятно, что у каждого могут быть свои взгляды на подходы к работе, поэтому сейчас нам важно выработать саму стратегию. Вчера мы уже приступили к работе - обсуждали моменты общей стратегии. Был и посыл со стороны главы государства - о необходимости гласной и открытой подготовки проекта новой Конституции с обсуждением в белорусском обществе. Где-то к концу лета мы должны выйти на проект, чтобы затем два-три месяца можно было обсудить спокойно, без спешки. Чтобы люди полностью его изучили, возможно, что-то подкорректировали, и мы внесли соответствующие изменения", - рассказал Андрей Бугров.

Он подчеркнул, что разработка разделов будет вестись исходя из уровня компетенции членов комиссии (депутатам, конечно, ближе вопросы местного самоуправления, юристам - вопросы конституционного строя), но в целом комиссия намерена работать сообща. Каждый раздел будет обсуждаться совместно, чтобы определить единую позицию.

Для этого, скорее всего, хотя бы раз в месяц будут проходить очные встречи (либо с иной периодичностью - в зависимости от того, как установит председатель). Но даже вне комиссии возможны обсуждения и консультации в рабочем порядке.

"То есть работа будет идти практически ежедневно. И мы не прекращаем встречи с населением, работниками предприятий, диалоговые площадки, где получаем обратную связь. Но в целом уже поступило достаточно предложений - и картина вырисовывается", - отметил глава горсовета депутатов. На вопрос корреспондента БЕЛТА он уточнил, что на встречах с населением члены комиссии не будут опережать события и детально рассказывать, какие предложения в том или ином разделе взяты в разработку. Но людей могут проинформировать о каких-то направлениях, общих набросках. Весь проект будет представлен на обсуждение общества, как ожидается, к сентябрю.

"Сейчас стоит задача еще раз изучить положительный опыт, который у нас есть. Нынешняя Конституция должна быть основой для нового документа. И мы должны изучить международный опыт основного закона, посмотреть с учетом изменений в обществе, его развития. Необходимо ознакомиться и с социологическими исследованиями. Словом, работы много", - заключил Андрей Бугров.-0-

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