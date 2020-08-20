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20 августа 2020, 12:04

"Часть нашей работы - созидать и достигать согласия" - Макей обратился к белорусским дипломатам

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей обратился к сотрудникам системы дипломатический службы Беларуси. В распоряжении БЕЛТА оказался текст обращения, публикуем его полностью.

Уважаемые коллеги!

Всегда гордился и буду гордиться коллективом Министерства иностранных дел нашей страны, всей системой дипломатической службы Республики Беларусь.

Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно.

Вы лучше меня знаете, как много практических результатов для нашей страны, людей и конкретного белоруса принесла ваша работа.

/Будет дополнено/.-0-

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