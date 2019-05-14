Чехия рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия - активный участник Евросоюза и выступает за углубление сотрудничества с государствами Восточной Европы. Страна рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым и председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерием Воронецким, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во второй половине 2022 года Чехия примет председательство в ЕС. Алеш Хмеларж отметил важное значение готовящегося к подписанию соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью и выразил надежду на его скорейшее заключение. "Рассчитываем, что после устранения ряда замечаний этот документ будет подписан", - подчеркнул он.

Чехия участвовала в работе по подготовке соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. "Эта работа находится на заключительном этапе, и мы этому рады", - cказал замминистра.

В целом Чехия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по многим направлениям. Алеш Хмеларж намерен способствовать интенсификации двусторонних отношений. Для этого сформирована хорошая основа. Так, диалог между внешнеполитическими ведомствами носит регулярный характер, развиваются межпарламентские контакты, растет товарооборот.

В 2018 году объем взаимной торговли вырос на 35,5% по сравнению с 2017 годом до $393 млн. "Это хорошие цифры, которые говорят о потенциале укрепления двустороннего партнерства, прежде всего региональных связей. Целый ряд регионов Чехии заинтересован в установлении отношений с белорусскими регионами. Региональное сотрудничество между странами можно углублять", - убежден представитель чешского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Сергей Рахманов отметил, что Беларусь удовлетворена уровнем двусторонних связей с Чехией и рассчитывает на их дальнейшее развитие. В качестве приоритетных направлений сотрудничества он обозначил промпроизводство, поставки продовольствия, высокие технологии, науку и образование. Валерий Воронецкий поблагодарил Чехию за поддержку на международных площадках белорусских резолюций, в том числе по продвижению цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. Он также выразил слова благодарности за работу по подготовке документов о партнерстве с Евросоюзом.-0-

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