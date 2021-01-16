Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений

Государство Катар и Республика Беларусь 16 января отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В связи с юбилейной датой руководители двух дружественных государств обменялись праздничными поздравлениями. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании отметил, что на протяжении этого времени белорусско-катарские связи динамично развивались на принципах дружбы и доверия, состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дохе, создана межправительственная комиссия, налажено конструктивное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, образования, спорта.

Временный Поверенный в делах Государства Катар в Беларуси Мешааль Аль-Аттыя в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился мнением о важности юбилейной для двух государств даты, конструктивном двустороннем взаимодействии и рассказал о некоторых приоритетах современного развития Катара.

Катар гордится отношениями с Беларусью

"Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани в связи с юбилеем дипломатических отношений направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Лукашенко, в которой Его Высочество высоко оценил уровень двусторонних отношений и высказал искренние поздравления и пожелания, отметив прогресс в развитии сотрудничества благодаря совместным усилиям руководства двух стран. Эмир Катара также подтвердил стремление поддерживать и укреплять отношения в различных областях", - обратил внимание дипломат.

Он подчеркнул, что Государство Катар гордится уровнем выдающихся отношений, связывающих дружественные страны. По мнению дипломата, с момента установления отношений в 1996 году произошли яркие события, в числе которых обмен визитами на высшем уровне. "Президент Беларуси совершил несколько официальных визитов в Государство Катар, первый из которых состоялся в 2001 году. В 2009 году Его Высочество эмир-отец шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани посетил Минск, и важным результатом стало формирование межправительственного белорусско-катарского совместного комитета, что придало мощный импульс двусторонним отношениям",- подчеркнул Временный Поверенный в делах Катара.

Глава дипломатической миссии напомнил, что в результате многочисленных взаимных визитов официальных лиц на различных уровнях подписано 26 соглашений и меморандум о взаимопонимании между правительствами, что стало прочной основой для построения крепких отношений в различных областях.

По его мнению, открытие посольства Государства Катар в Минске год назад - еще одно свидетельство того интереса, который страна проявляет к укреплению отношений с Республикой Беларусь.

"Сегодня мы подтверждаем, что Государство Катар с нетерпением ждет окончания эпидемии COVID-19 для продолжения совместной с нашими белорусскими друзьями работы над развитием и укреплением сотрудничества во всех областях, чтобы наши отношения находились на уровне, к которому стремится руководство двух стран. Мы в свою очередь готовы сделать все для достижения этих целей", - заверил Мешааль Аль-Аттыя.

За мир и дружбу со всеми странами

Руководитель дипломатической миссии обратил внимание, что Государство Катар стремится к установлению дружеских отношений со всеми странами. "Государство Катар вызывает восхищение у многих благодаря достигнутым внутри страны успехам в области человеческого развития, экономического и социального роста для всех своих граждан. На международном уровне страна заслужила всемирное уважение благодаря активной дипломатии, которая через многочисленные инициативы как на многосторонней, так и двусторонней основах стремится сделать международную жизнь более безопасной и справедливой", - продолжил он.

Временный Поверенный также отметил: "Государство Катар всегда стремится к укреплению дружеских отношений со всеми народами. Благодаря мудрости катарского руководства и усилиям многих сторон Государство Кувейт и Соединенные Штаты Америки, страны Персидского залива смогли преодолеть кризис, возникший в результате блокады, которой наша страна подвергалась с 2017 года. 5 января 2021 года во время саммита глав государств Персидского залива в Королевстве Саудовская Аравия подписано заявление о "Декларации Аль-Ула", в которой закреплены принципы добрососедства и взаимного уважения, дружбы и братства между народами и намерение открыть новые горизонты для сотрудничества во всех областях между странами региона".

Дипломат выразил мнение, что, стремясь к достижению международного мира и безопасности, Государство Катар одним из первых представляет инициативы, направленные на установление мира и ослабление напряженности в различных регионах. "Усилия Катара по сближению точек зрения между противоборствующими сторонами в Афганистане получили широкую поддержку на международном уровне. Эти усилия, наконец, завершились подписанием мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и движением "Талибан" в феврале 2020 года, а также началом мирных переговоров по Афганистану в Дохе в сентябре 2020 года в надежде, что Афганистан приобретет безопасность и стабильность и претворит в жизнь устремления афганского народа к развитию и процветанию", - сказал он.

Борьба Катара с коррупцией на глобальном уровне

Мешааль Аль-Аттыя подчеркнул, что среди приоритетов Государства Катар на национальном и международном уровнях особое место занимают борьба с коррупцией и укрепление механизмов честности и компетентности, грамотное управление, прозрачность и подотчетность в государственных институтах. "Чтобы поддержать всех, кто вносит свой вклад в борьбу с коррупцией на глобальном уровне, Государство Катар учредило международную премию Эмира шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани по борьбе с коррупцией. Следует также отметить, что председатель Совета Шуры в Государстве Катар был избран президентом Всемирной организации парламентариев против коррупции на 2019-2021 годы", - рассказал дипломат.

Инновации в экологии

Дипломат также коснулся актуальной для мирового сообщества темы экологии: "Государство Катар осознает, что экологические проблемы - одни из самых серьезных вызовов, с которыми человечество столкнется в будущем. Международное бюро выставок в знак признания усилий Катара в области защиты окружающей среды и осведомленности о связанных с ней проблемах дало согласие Катару провести международную выставку садоводства Horticultural Expo с 2 октября 2023 года по 28 марта 2024 года в Дохе, которая будет организована под лозунгом "Зеленая пустыня - лучшая окружающая среда". Выставка направлена на поощрение, вдохновление и информирование людей об инновационных решениях, борьбе с опустыниванием, а также продвижение прогрессивного сельского хозяйства, технологий, инноваций, экологической осведомленности и устойчивого развития в пустынных регионах".

Прямые выборы в парламент

Временный Поверенный обратил особое внимание: Государство Катар находится на пороге важного этапа в строительстве демократии после того, как шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани объявил в ноябре прошлого года о решении провести прямые выборы в Совет Шуры в октябре 2021 года согласно положениям Конституции. Таким образом, "будет предпринят важный шаг в укреплении традиций Шуры в Катаре и развитии законодательного процесса с более широким участием граждан". Дипломат отметил, что многие страны и международные организации признали важность этого решения и его роль в продвижении демократии в стране.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году

Мешааль Аль-Аттыя подчеркнул, что народ и правительство Государства Катар в течение нескольких лет проделали огромную работу и прилагали все усилия для успешной организации спортивного праздника - чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, которого с нетерпением ждут миллионы людей. "Это важный исторический момент, в котором, мы надеемся, белорусские спортсмены и любители футбола примут активное участие", - сказал Временный Поверенный.

Трудности в связи с коронавирусом будут преодолены

Руководитель дипломатической миссии констатировал множество трудностей в минувшем году в связи с коронавирусной пандемией, которые преодолевались благодаря совместно приложенным усилиям. "Пандемия COVID-19 создала новый вызов для всего человечества. Государство Катар предоставило медицинскую помощь для борьбы с этой инфекцией более чем 78 странам на разных континентах. Я уверен, что неустанная работа Государства Катар и Республики Беларусь по искоренению заболевания и защите наших граждан увенчается успехом и в итоге мы одержим победу", - считает Мешааль Аль-Аттыя.

В заключение дипломат поздравил белорусов с юбилейной датой установления дипломатических отношений и заверил в прочной дружбе Государства Катар с Беларусью.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-