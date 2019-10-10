Чили заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Беларусью - Бенитес

10 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чили заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Беларусью. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Республики Чили Родриго Яньес Бенитес, который во главе делегации этой страны побывал с визитом в Минске.

Замминистра рассказал, что основной целью приезда было изучение потенциала сотрудничества с Беларусью. "Очень важен обмен мнениями о наших возможностях и определение перспектив развития экономических связей между двумя государствами", - сказал он.

Фото МИД

Родриго Яньес Бенитес встретился с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Евдоченко. Они обсудили наращивание белорусско-чилийского торгово-экономического сотрудничества, развитие региональной экономической интеграции, включая взаимодействие Чили с ЕАЭС. Рассматривался также вопрос присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации. В программе чилийской делегации было посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, БелАЗа, Банка развития.

"Для Чили важно, чтобы белорусская сторона рассматривала нас как перспективного стратегического партнера, особенно в рамках взаимодействия с ЕАЭС. Для нас развитие контактов с белорусскими партнерами - это в том числе возможность выхода на рынки стран этого союза. Мы в свою очередь готовы стать площадкой и помочь белорусской стороне с поставками товаров в другие государства нашего региона", - обратил внимание заместитель главы МИД Чили. Он также отметил, что Чили импортирует много зарубежных товаров, но, к сожалению, в их числе очень мало белорусских.

В Чили с советских времен хорошо знают технику Белорусского автомобильного завода, которая используется в горнодобывающей промышленности. "У Беларуси также большой потенциал для поставок на чилийский рынок молочной продукции", - считает замминистра. В числе товаров, поставки которых Чили готовы расширять для Беларуси, - лосось, вино, сушеные фрукты.

Наряду с этим Родриго Яньес Бенитес сказал о наличии некоторых проблем с пошлинами, которые для белорусских товаров пока существенно выше, чем для другой поступающей в Чили зарубежной продукции. Чилийская сторона рассчитывает на урегулировании этого вопроса.

"В настоящее время белорусско-чилийский товарооборот невелик - около $10 млн, из которых 90% приходится на продажу товаров из Чили в Беларусь. Мы заинтересованы в наращивании взаимных поставок и думаем над совместными проектами и программами, которые позволят увеличить взаимный товарооборот", - резюмировал чилийский гость.-0-